В результате землетрясения на границе Киргизии и КНР жертв не зафиксировано
На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение
В результате землетрясения на границе Киргизии и Китая жертв и разрушений не зафиксировано, заявили в МЧС Киргизии.
- Gettyimages.ru
«По предварительной информации, жертв и разрушений в результате землетрясения нет», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее в МЧС Казахстана сообщили о землетрясении магнитудой 6,7 в 264 км к юго-востоку от Алма-Аты.
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