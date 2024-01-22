В результате землетрясения на границе Киргизии и КНР жертв не зафиксировано

На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение

В результате землетрясения на границе Киргизии и Китая жертв и разрушений не зафиксировано, заявили в МЧС Киргизии.

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«По предварительной информации, жертв и разрушений в результате землетрясения нет», — приводит сообщение РИА Новости. Ранее в МЧС Казахстана сообщили о землетрясении магнитудой 6,7 в 264 км к юго-востоку от Алма-Аты.