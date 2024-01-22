RT в Telegram
Подпишись

В результате землетрясения на границе Киргизии и КНР жертв не зафиксировано

На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение

Короткая ссылка
В результате землетрясения на границе Киргизии и Китая жертв и разрушений не зафиксировано, заявили в МЧС Киргизии.
В результате землетрясения на границе Киргизии и КНР жертв не зафиксировано
  • Gettyimages.ru

«По предварительной информации, жертв и разрушений в результате землетрясения нет», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в МЧС Казахстана сообщили о землетрясении магнитудой 6,7 в 264 км к юго-востоку от Алма-Аты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить