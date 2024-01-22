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Синоптик Кубай: морозы во Владивостоке начнут ослабевать с 23 января

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Глава «Примгидромета» Борис Кубай рассказал, когда во Владивостоке потеплеет после 30-градусных морозов.
Синоптик Кубай: морозы во Владивостоке начнут ослабевать с 23 января
  • Gettyimages.ru

По прогнозам, новые порции холода перестанут поступать в Приморье уже завтра, 23 января, поделился специалисты в интервью vostokmedia.com.

По его словам, морозы усиливаться не будут, а холодная воздушная масса над регионом будет постепенно трансформироваться.

«Температура в нижней тропосфере ниже отметки -18 °С не опустится, а с 25 по 28 января поднимется до -12 °С. Вслед за ней будет подниматься и эффективная температура у поверхности земли», — заключил Кубай.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.

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