Синоптик Кубай: морозы во Владивостоке начнут ослабевать с 23 января
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По прогнозам, новые порции холода перестанут поступать в Приморье уже завтра, 23 января, поделился специалисты в интервью vostokmedia.com.
По его словам, морозы усиливаться не будут, а холодная воздушная масса над регионом будет постепенно трансформироваться.
«Температура в нижней тропосфере ниже отметки -18 °С не опустится, а с 25 по 28 января поднимется до -12 °С. Вслед за ней будет подниматься и эффективная температура у поверхности земли», — заключил Кубай.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.