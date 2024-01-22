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Собянин: скульптуры РГБ в Москве отреставрировали раньше срока

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что специалисты вернули исторический вид 22 скульптурам на парапетах корпусов столичной Российской государственной библиотеки (РГБ).
Собянин: скульптуры РГБ в Москве отреставрировали раньше срока

«Планировалось, что работы продлятся около полугода. Но всё успели сделать за рекордные три месяца», — цитирует телеканал «360» сообщение в Telegram-канале мэра.

Собянин отметил, что сложнее всего мастерам было восстанавливать угловую скульптуру «Девушка с книгой» — у фигуры было сильно повреждено лицо. Специалисты расчистили и укрепили объект, после чего склеили фрагменты и заделали трещину.

В общей сложности на парапетах библиотеки — 14 авторских скульптур и восемь копий, добавил мэр.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что Сергей Собянин рассказал о новых возможностях столичных театров.

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