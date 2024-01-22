Собянин: скульптуры РГБ в Москве отреставрировали раньше срока

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что специалисты вернули исторический вид 22 скульптурам на парапетах корпусов столичной Российской государственной библиотеки (РГБ).

«Планировалось, что работы продлятся около полугода. Но всё успели сделать за рекордные три месяца», — цитирует телеканал «360» сообщение в Telegram-канале мэра.

Собянин отметил, что сложнее всего мастерам было восстанавливать угловую скульптуру «Девушка с книгой» — у фигуры было сильно повреждено лицо. Специалисты расчистили и укрепили объект, после чего склеили фрагменты и заделали трещину.

В общей сложности на парапетах библиотеки — 14 авторских скульптур и восемь копий, добавил мэр.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что Сергей Собянин рассказал о новых возможностях столичных театров.