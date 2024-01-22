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В интернете вышел трейлер сериала «Сергий против нечисти. Яга»

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В интернете опубликовали трейлер сериала «Сергий против нечисти. Яга».
В интернете вышел трейлер сериала «Сергий против нечисти. Яга»
  • Кадр из сериала «Сергий против нечисти. Яга»
  • © KION

Ролик доступен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра KION. Премьера шоу на платформе намечена на 1 февраля.

По сюжету охотнику за нечистью Сергию и капитану полиции Кате Земцовой придётся бороться с тёмными сущностями, которые похищают людей. А когда девушка оказывается в опасности, ради её спасения Сергий заключает сделку с Ягой.

Роли исполнили Роман Маякин, Елена Подкаминская, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Ян Цапник, Андрей Кулаков и другие.

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