Синоптик Шувалов рассказал о циклоне во Владивостоке

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о циклоне, который принёс во Владивосток штормовой ветер.

Шувалов отметил, что такая погода задержится не только во Владивостоке, но и на всём восточном побережье.

«Циклон малоподвижный. Потом он останется в акватории Японского моря, чуть сдвинется на северо-восток и захватит юг Курильской гряды. Здесь тоже ветры, близкие к ураганным. По срокам — до середины недели. Во второй половине недели циклон принесёт ненастье на Камчатку», — объяснил метеоролог.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сегодня, 22 января, во Владивостоке и Приморье начался сильный порывистый ветер.

Из-за непогоды в регионе отменяют внутренние рейсы, мост на остров Русский закрыли для большегрузов.