Синоптик Шувалов рассказал о циклоне во Владивостоке
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Шувалов отметил, что такая погода задержится не только во Владивостоке, но и на всём восточном побережье.
«Циклон малоподвижный. Потом он останется в акватории Японского моря, чуть сдвинется на северо-восток и захватит юг Курильской гряды. Здесь тоже ветры, близкие к ураганным. По срокам — до середины недели. Во второй половине недели циклон принесёт ненастье на Камчатку», — объяснил метеоролог.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сегодня, 22 января, во Владивостоке и Приморье начался сильный порывистый ветер.
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