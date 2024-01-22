RT в Telegram
Подпишись

Парфюмер Фёдорова посоветовала подбирать аромат по типу внешности

Короткая ссылка
Парфюмер бренда Elizabeth Francois Елизавета Фёдорова рассказала, как выбрать аромат по типу внешности.
Парфюмер Фёдорова посоветовала подбирать аромат по типу внешности
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Jamie Grill

Так, девушки с «зимним» типом будут в гармонии с согревающими пряными парфюмами, а обладательницам цветотипа «весна» подойдут лёгкие и воздушные симфонии из цветочных акцентов, поделилась она в беседе с телеканалом «360».

«Летним» девушкам она посоветовала цветочно-фруктовые и акватические запахи. Представительницам «осеннего» типажа стоит обратить внимание на восточные и гурманские группы ароматов, добавила Фёдорова.

«Для гармоничного восприятия себя важно, чтобы было соответствие внешнего внутреннему. Неправильно подобранный аромат будет создавать диссонанс», — резюмировала парфюмер.

Ранее имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева в беседе с НСН дала советы по выбору модного образа для новогодней ночи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить