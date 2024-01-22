Парфюмер Фёдорова посоветовала подбирать аромат по типу внешности

Парфюмер бренда Elizabeth Francois Елизавета Фёдорова рассказала, как выбрать аромат по типу внешности.

Так, девушки с «зимним» типом будут в гармонии с согревающими пряными парфюмами, а обладательницам цветотипа «весна» подойдут лёгкие и воздушные симфонии из цветочных акцентов, поделилась она в беседе с телеканалом «360».

«Летним» девушкам она посоветовала цветочно-фруктовые и акватические запахи. Представительницам «осеннего» типажа стоит обратить внимание на восточные и гурманские группы ароматов, добавила Фёдорова.

«Для гармоничного восприятия себя важно, чтобы было соответствие внешнего внутреннему. Неправильно подобранный аромат будет создавать диссонанс», — резюмировала парфюмер.

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