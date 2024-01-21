Умер актёр из «ДМБ» Виталий Вашедский

Театр на Таганке сообщил о смерти актёра Виталия Вашедского.

«20 января 2024 года в возрасте 58 лет скончался Виталий Евгеньевич Вашедский, российский актёр театра и кино... Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича», — говорится в заявлении.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Артист запомнился зрителю по таким фильмам, как «ДМБ», «Вирус», «В тумане» и т. д. Кроме того, за годы работы в театре Вашедский принял участие во многих известных спектаклях, среди которых «Мастер и Маргарита», «ВВС», «Четыре тоста за Победу».

Ранее сообщалось, что актёр Адылбек Атыхаев, известный по роли дворника в фильме «Ёлки», умер в возрасте 57 лет.

Также «Известия» сообщали, что тело заслуженного артиста России Шиленкова нашли в отеле в Москве.