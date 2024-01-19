Две природные территории в Волгоградской области получили статус охранных зон
- РИА Новости
Об этом сообщает RuNews24.
В частности, речь идёт о природном парке «Щербаковский», который охватывает территории Верхнедобринского, Воднобуерачного, Нижнедобринского и Терновского поселений Камышинского района. Общая площадь охранной зоны достигает 8,6 тыс. га.
Под защиту также взят памятник природы областного значения «Курнаевский тюльпанный луг» в Старополтавском районе. Его площадь превышает 213 га.
Ранее РИАМО сообщало, что в Подмосковье установили охранную зону памятника природы «Курочкино болото».