Две природные территории в Волгоградской области получили статус охранных зон

В Волгоградской области взяли под охрану ещё две природные территории. Соответствующие постановления опубликованы на сайте региональной администрации.

РИА Новости

Об этом сообщает RuNews24. В частности, речь идёт о природном парке «Щербаковский», который охватывает территории Верхнедобринского, Воднобуерачного, Нижнедобринского и Терновского поселений Камышинского района. Общая площадь охранной зоны достигает 8,6 тыс. га. Под защиту также взят памятник природы областного значения «Курнаевский тюльпанный луг» в Старополтавском районе. Его площадь превышает 213 га. Ранее РИАМО сообщало, что в Подмосковье установили охранную зону памятника природы «Курочкино болото».