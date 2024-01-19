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В ряде городов Челябинской области до 20 января продлили предупреждение о непогоде

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В нескольких городах Челябинской области до 20 января продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ), заявили в пресс-службе регионального Минэкологии.
В ряде городов Челябинской области до 20 января продлили предупреждение о непогоде
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

По прогнозу, в Челябинске, Карабаше и Коркино с 19:00 19 января до 11:00 20 января сохраняется режим НМУ, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое.

«В Магнитогорске ухудшение качества воздуха ожидается с 18:00 19 января до 11:00 20 января», — рассказали в пресс-службе.

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала о неустойчивости столичной погоды нынешней зимой.

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