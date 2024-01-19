В ряде городов Челябинской области до 20 января продлили предупреждение о непогоде
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
По прогнозу, в Челябинске, Карабаше и Коркино с 19:00 19 января до 11:00 20 января сохраняется режим НМУ, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое.
«В Магнитогорске ухудшение качества воздуха ожидается с 18:00 19 января до 11:00 20 января», — рассказали в пресс-службе.
Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала о неустойчивости столичной погоды нынешней зимой.