RT: в Приморье спасли собаку, которая просидела на льду реки около трёх недель

В Приморском крае спасли собаку, которая просидела на льду реки около трёх недель. Об этом в беседе с RT рассказала зоозащитница Виктория Федонюк.

По словам собеседницы RT, в течение недели животное будет находиться на передержке, после его стерилизуют и начнут подыскивать хозяина.

Прежнего владельца собаки найти не удалось. Волонтёры предполагают, что от животного избавились намеренно, поэтому и отвезли на реку.

Ранее стало известно, что раненого детёныша рыси спасли в Петропавловске-Камчатском, ему оказали медицинскую помощь и выпустили в естественную среду обитания.