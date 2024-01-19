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RT: в Приморье спасли собаку, которая просидела на льду реки около трёх недель

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В Приморском крае спасли собаку, которая просидела на льду реки около трёх недель. Об этом в беседе с RT рассказала зоозащитница Виктория Федонюк.
RT: в Приморье спасли собаку, которая просидела на льду реки около трёх недель
  • Gettyimages.ru

По словам собеседницы RT, в течение недели животное будет находиться на передержке, после его стерилизуют и начнут подыскивать хозяина.

Прежнего владельца собаки найти не удалось. Волонтёры предполагают, что от животного избавились намеренно, поэтому и отвезли на реку.

Ранее стало известно, что раненого детёныша рыси спасли в Петропавловске-Камчатском, ему оказали медицинскую помощь и выпустили в естественную среду обитания.

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