RT: в Приморье спасли собаку, которая просидела на льду реки около трёх недель
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По словам собеседницы RT, в течение недели животное будет находиться на передержке, после его стерилизуют и начнут подыскивать хозяина.
Прежнего владельца собаки найти не удалось. Волонтёры предполагают, что от животного избавились намеренно, поэтому и отвезли на реку.
Ранее стало известно, что раненого детёныша рыси спасли в Петропавловске-Камчатском, ему оказали медицинскую помощь и выпустили в естественную среду обитания.