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В Москве выпустили тематические карты «Тройка» с картиной Сергея Андрияки

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В Москве выпустили тематические карты «Тройка», посвящённые обновлению экспозиции в поезде «Акварель».
В Москве выпустили тематические карты «Тройка» с картиной Сергея Андрияки
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

На проездном изображена картина художника Сергея Андрияки «Калина на снегу».

«Купить новую тематическую карту «Тройка» можно в кассах станций Кольцевой линии Московского метро», — уточнили в ведомстве.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок.

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