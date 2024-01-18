Синоптик спрогнозировал непогоду в Москве до утра пятницы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал непогоду в Москве до утра пятницы.

Как он отметил в своём Telegram, в четверг столичный регион оказался во власти тёплого сектора активного атлантического циклона.

«Ненастье, со снегом, местами мокрым, и метелями, с порывистым ветром и плохой видимостью продлится до утра пятницы, при этом ослабевать проявления непогоды начнут только после полуночи. Не исключено, что в такой ситуации сегодняшний день может обновить суточный рекорд по количеству выпавших осадков», — отметил он.

Он добавил, что к вечеру пятницы погода успокоится, ожидаются сугробы высотой 5—10 см и снежные заносы.

Ранее сообщалось, что Москву накрыла сильнейшая за 10 лет метель.