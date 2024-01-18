В Москве запустили экскурсии в метро на ретропоезде

В Москве в результате расширения проекта «Экскурсии в метро» можно совершить поездку на ретропоезде.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

Пассажиры смогут осмотреть электродепо «Калужская», «Красная Пресня», «Измайлово», «Лихоборы», «Сокол» и «Митино».

Также можно посетить Краснопресненское трамвайное депо и трамвайное депо имени Русакова.

«Москвичи смогут посетить депо и узнать о том, как обслуживают вагоны метро и трамваев. Это станет хорошим дополнением к экскурсионному проекту Московского метрополитена», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Первая экскурсия запланирована на 24 января.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок.