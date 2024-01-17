Жители Удмуртии купили 19 тысяч билетов по Пушкинской карте в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Наибольшей популярностью пользовался Государственный русский драматический театр. Также билеты покупали в Удмуртскую государственную филармонию и Государственный национальный театр Удмуртии.
Некоторые районы республики перевыполнили план по продаже билетов. В частности, в Шарканском районе показатель составил 145%, в Красногорском — 135%.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в «Московской музейной неделе» приняли участие 1,2 млн человек.