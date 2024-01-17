Жители Удмуртии купили 19 тысяч билетов по Пушкинской карте в 2023 году

Молодые жители Удмуртии приобрели 19 тыс. билетов по Пушкинской карте в 2023 году, заявили в пресс-службе регионального Минкультуры.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Наибольшей популярностью пользовался Государственный русский драматический театр. Также билеты покупали в Удмуртскую государственную филармонию и Государственный национальный театр Удмуртии.

Некоторые районы республики перевыполнили план по продаже билетов. В частности, в Шарканском районе показатель составил 145%, в Красногорском — 135%.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в «Московской музейной неделе» приняли участие 1,2 млн человек.