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Участники «Активного гражданина» проголосуют за мероприятия в экоцентре «Яуза»

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Участники проекта «Активный гражданин» смогут принять участие в голосовании и выбрать новые мероприятия, которые пройдут в экоцентре «Яуза».
Участники «Активного гражданина» проголосуют за мероприятия в экоцентре «Яуза»

Участникам проекта предлагается проголосовать за пять вариантов из 14 предложенных — экскурсий, лекций, мастер-классов и других видов активности, пишет газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

В экоцентре, который располагается в пойме реки Чермянки, посетители могут узнать больше об экологических профессиях.

Помимо этого, в экоцентре ведутся занятия молодёжного клуба Российского географического общества и организуют волонтёрские акции помощи бездомным животным.

Также в учреждении проходят арт-выставка и новая авторская мультимедийная экскурсия по заповедным зонам России.

Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.

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