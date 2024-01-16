Участники «Активного гражданина» проголосуют за мероприятия в экоцентре «Яуза»

Участники проекта «Активный гражданин» смогут принять участие в голосовании и выбрать новые мероприятия, которые пройдут в экоцентре «Яуза».

Участникам проекта предлагается проголосовать за пять вариантов из 14 предложенных — экскурсий, лекций, мастер-классов и других видов активности, пишет газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

В экоцентре, который располагается в пойме реки Чермянки, посетители могут узнать больше об экологических профессиях.

Помимо этого, в экоцентре ведутся занятия молодёжного клуба Российского географического общества и организуют волонтёрские акции помощи бездомным животным.

Также в учреждении проходят арт-выставка и новая авторская мультимедийная экскурсия по заповедным зонам России.

Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.