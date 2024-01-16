RT в Telegram
Подпишись

Циклон принесёт в Приморье потепление до +6 °С 17 января

Короткая ссылка
По данным Примгидромета, в Приморском крае в среду, 17 января, температура воздуха поднимется до 0 °C и выше после 20-градусных морозов.
Циклон принесёт в Приморье потепление до +6 °С 17 января
  • Gettyimages.ru
  • © river34

Об этом сообщает vostokmedia.com.  

В среду, 17 января, ночные температуры составят от -15 до -21 °C, а на северо-востоке — до -27 °C, сказано в сообщении.

Днём регион будет находиться в тёплом секторе Хабаровского циклона, температура воздуха составит от 0 до +6 °С. Среднесуточные температуры превысят климатические значения на 1—5 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить