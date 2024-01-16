Циклон принесёт в Приморье потепление до +6 °С 17 января
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
В среду, 17 января, ночные температуры составят от -15 до -21 °C, а на северо-востоке — до -27 °C, сказано в сообщении.
Днём регион будет находиться в тёплом секторе Хабаровского циклона, температура воздуха составит от 0 до +6 °С. Среднесуточные температуры превысят климатические значения на 1—5 °С.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.