Циклон принесёт в Приморье потепление до +6 °С 17 января

По данным Примгидромета, в Приморском крае в среду, 17 января, температура воздуха поднимется до 0 °C и выше после 20-градусных морозов.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

В среду, 17 января, ночные температуры составят от -15 до -21 °C, а на северо-востоке — до -27 °C, сказано в сообщении.

Днём регион будет находиться в тёплом секторе Хабаровского циклона, температура воздуха составит от 0 до +6 °С. Среднесуточные температуры превысят климатические значения на 1—5 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.