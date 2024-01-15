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Большинство россиян продолжают читать бумажные книги

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Согласно новому исследованию, большинство россиян (57%) продолжают читать бумажные книги.
Большинство россиян продолжают читать бумажные книги
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам 17% опрошенных, они предпочитают электронный формат.

Ещё 5% участников исследования утверждают, что любят книги, но не читают — им больше нравится формат аудиокниг.

Как заявили 20% респондентов, они вообще не читают и не слушают книги.

Опрос проходил в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что на одном из уроков «Разговоры о важном» во вторник, 9 января, обсудили 450-летие «Азбуки» Ивана Фёдорова.

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