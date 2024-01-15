Большинство россиян продолжают читать бумажные книги
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает сайт kp.ru.
По словам 17% опрошенных, они предпочитают электронный формат.
Ещё 5% участников исследования утверждают, что любят книги, но не читают — им больше нравится формат аудиокниг.
Как заявили 20% респондентов, они вообще не читают и не слушают книги.
Опрос проходил в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что на одном из уроков «Разговоры о важном» во вторник, 9 января, обсудили 450-летие «Азбуки» Ивана Фёдорова.