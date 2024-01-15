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В Крыму 16 января действует штормовое предупреждение из-за ветра и осадков

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В ГУ МЧС по Республике Крым выпустили штормовое предупреждение на вторник, 16 января, в связи с сильным ветром и дождями. Также в некоторых районах республики ожидается мокрый снег.

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела утром и днём 16 января в Крыму ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом, в центральных, восточных, южных районах и в горах очень сильные осадки», — цитирует сообщение «Крым 24».

В горах не исключены отложения мокрого снега и гололедица.

Порывы ветра днём 16 января могут усилиться до 15—20 м/с, на ЮБК и в горах — до 25 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.

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