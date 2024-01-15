В Крыму 16 января действует штормовое предупреждение из-за ветра и осадков
«В связи с прохождением холодного фронтального раздела утром и днём 16 января в Крыму ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом, в центральных, восточных, южных районах и в горах очень сильные осадки», — цитирует сообщение «Крым 24».
В горах не исключены отложения мокрого снега и гололедица.
Порывы ветра днём 16 января могут усилиться до 15—20 м/с, на ЮБК и в горах — до 25 м/с.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.