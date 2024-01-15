Метеоролог Позднякова спрогнозировала плюсовые температуры в столичном регионе

Главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова спрогнозировала потепление до плюсовых температур в столичном регионе на крещенские праздники — 19 января.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Погодные условия порадуют слабоположительными показателями: ночью и днём +1...+3 °С», — заявила синоптик.

В то же время на фоне пониженного давления в столице и области возможен сильный снег и туман.

К выходным, 20 и 21 января, в столичный регион вернутся минусовые температуры. Ночью -5 °С, днём -10...-8 °С. Также ожидается переменная облачность.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.



