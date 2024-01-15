Кинолог Голубев рассказал о сложностях в уходе за собаками мелких пород
При выборе питомца следует ориентироваться не только на размер, но и на особенности породы, отметил он в разговоре с РИАМО.
Один из распространённых мифов, в частности, заключается в том, что с собаками мелких пород не нужно гулять, тогда как в реальности они нуждаются в выгуле так же, как и все прочие собаки, сказал Голубев.
Он также подчеркнул, что у маленьких собак есть ряд особенностей. К примеру, они могут чаще лаять. А также они мёрзнут, поэтому им нужно покупать тёплую одежду.
Ранее ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» рассказала, как защитить кошек от новогодних ёлок.