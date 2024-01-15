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Кинолог Голубев рассказал о сложностях в уходе за собаками мелких пород

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что собаки маленьких пород нуждаются в таком же уходе, как и крупные питомцы. Мнение, что за маленькими собаками легче ухаживать, не соответствует действительности.

При выборе питомца следует ориентироваться не только на размер, но и на особенности породы, отметил он в разговоре с РИАМО.

Один из распространённых мифов, в частности, заключается в том, что с собаками мелких пород не нужно гулять, тогда как в реальности они нуждаются в выгуле так же, как и все прочие собаки, сказал Голубев.

Он также подчеркнул, что у маленьких собак есть ряд особенностей. К примеру, они могут чаще лаять. А также они мёрзнут, поэтому им нужно покупать тёплую одежду.

Ранее ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» рассказала, как защитить кошек от новогодних ёлок.

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