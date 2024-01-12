Жители Москвы и Подмосковья отправили 30 тысяч писем Деду Морозу

В акции «Письмо Деду Морозу» приняли участие 30 тыс. жителей Москвы и Московской области.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу подмосковного Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Акцию проводила «Почта России». Зимнему волшебнику отправляли обычные письма, самодельные конверты, открытки, рисунки, небольшие бумажные поделки.

Ответ из резиденции Деда Мороза придёт тем, кто указал свой обратный адрес.

Ранее телеканал «360» сообщал, что московские парки подготовили программу, посвящённую старому Новому году. Запланированы мастер-классы, кинопоказы, лекции. Они пройдут с 12 по 14 января.