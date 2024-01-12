Синоптик Шувалов предупредил о новой волне морозов в Подмосковье

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что после небольшого потепления в Московской области вновь ожидаются морозы.

«Выходные будут морозными под стать тем морозам, которые были сразу после Нового года. Ночью температура по Подмосковью опустится до 27—28 градусов ниже нуля», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в понедельник ожидается потепление до -1...-6 °С, с мягкими морозами будет и вторник. В среду и четверг вновь похолодает до -15...-20 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.