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Синоптик Шувалов предупредил о новой волне морозов в Подмосковье

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что после небольшого потепления в Московской области вновь ожидаются морозы.
Синоптик Шувалов предупредил о новой волне морозов в Подмосковье
  • Gettyimages.ru
  • © mmac72

«Выходные будут морозными под стать тем морозам, которые были сразу после Нового года. Ночью температура по Подмосковью опустится до 27—28 градусов ниже нуля», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в понедельник ожидается потепление до -1...-6 °С, с мягкими морозами будет и вторник. В среду и четверг вновь похолодает до -15...-20 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.

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