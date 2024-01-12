В Челябинской области прогнозируется усиление ветра до 18 м/с ночью 13 января
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Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска.
Там уточнили, что, по прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 18 м/с.
«На дорогах возможно образование снежных заносов, гололедицы в виде снежного наката», — отметили в диспетчерской службе
Жителей попросили соблюдать меры безопасности на дорогах.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.