RT в Telegram
Подпишись

Ректор Щукинского училища Князев назвал Юрия Соломина блистательным артистом

Короткая ссылка
Актёр, педагог, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев прокомментировал сообщение о смерти народного артиста СССР Юрия Соломина.
Ректор Щукинского училища Князев назвал Юрия Соломина блистательным артистом
  • РИА Новости

«Что мне сказать? Происходит совершенное обнажение культуры. И Малому театру сейчас, и всему российскому театральному сообществу плохо», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, Соломин был блистательным артистом.

В свою очередь, профессор Российского института театрального искусства (ГИТИС), создатель и художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что Соломин «сам определял театры и сам был театром».

«Когда уходят такие глыбы, как Соломин, то понятно, что меньше [стало] и русского театра, и русской культуры, и русской духовности. Что тут можно ещё сказать? Это большая беда», — сказал он.

Ранее стало известно, что народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить