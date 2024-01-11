Ректор Щукинского училища Князев назвал Юрия Соломина блистательным артистом

Актёр, педагог, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев прокомментировал сообщение о смерти народного артиста СССР Юрия Соломина.

«Что мне сказать? Происходит совершенное обнажение культуры. И Малому театру сейчас, и всему российскому театральному сообществу плохо», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, Соломин был блистательным артистом.

В свою очередь, профессор Российского института театрального искусства (ГИТИС), создатель и художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что Соломин «сам определял театры и сам был театром».

«Когда уходят такие глыбы, как Соломин, то понятно, что меньше [стало] и русского театра, и русской культуры, и русской духовности. Что тут можно ещё сказать? Это большая беда», — сказал он.

Ранее стало известно, что народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.