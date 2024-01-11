В Удмуртии ожидается усиление ветра до 16 м/с в ночь на 12 января

В Удмуртии ожидается усиление южного ветра. Порывы могут достигать 16 м/с.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Непогода, как прогнозируется, сохранится в ночь на пятницу, 12 января.

Также возможна метель.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.