В Удмуртии ожидается усиление ветра до 16 м/с в ночь на 12 января
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Непогода, как прогнозируется, сохранится в ночь на пятницу, 12 января.
Также возможна метель.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.