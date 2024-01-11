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Евгений Герасимов назвал Юрия Соломина человеком удивительной теплоты и порядочности

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Актёр Евгений Герасимов поделился воспоминаниями о народном артисте СССР Юрии Соломине.
Евгений Герасимов назвал Юрия Соломина человеком удивительной теплоты и порядочности
  • РИА Новости

«Удивительной теплоты, скромности, порядочности, понимания того, что он может помочь, выручить, но то, что он сделал для нашего русского репертуарного театра, переоценить невозможно. Это глыба», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, Соломин целиком отдал себя культуре и творчеству.

В свою очередь, режиссёр Андрей Житинкин в беседе с «Российской газетой» отметил, что Соломин возглавлял Малый театр более 35 лет, и это было не назначение, а выбор самого коллектива.

«Когда всё вокруг резко менялось, все пытались угнаться за модой, он сказал, что Малый останется театром классического направления, психологической школы и лучшее, что есть в классической драматургии и литературе, всегда будет на его сцене», — сказал Житинкин.

Он добавил, что Соломину было важно, что говорят о театре, он читал письма зрителей и был внимателен к мнениям коллег.

Ранее стало известно, что народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.

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