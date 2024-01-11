Светлана Немоляева поделилась воспоминаниями о Юрии Соломине
- РИА Новости
«Я должна сказать, что, конечно, любая смерть трагична и трагичен любой уход, но вот то, что происходит сейчас последние годы, уход целой плеяды, целого пласта изумительных и роскошных актёров и режиссёров в нашей стране — это просто трагично. И вот к этому пласту относится Юрий Мефодьевич», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».
По её словам, она училась в Щепкинском училище при Малом театре. Соломин был ненамного старше.
«Но мы встречались в институте, очень хорошо друг к другу относились и потом, когда жизнь сталкивала нас вместе», — сообщила Немоляева.
Она добавила, что Соломин был замечательным актёром и руководителем Малого театра.
Также стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью артиста, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.
«Великий артист, человек, глубоко преданный Родине, — таким он останется в нашей памяти. Его героями были сильные, мужественные, светлые, благородные люди. Такие, каким он был сам», — заявил Беглов.
Ранее стало известно, что народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.