Светлана Немоляева поделилась воспоминаниями о Юрии Соломине

Актриса Светлана Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина.

«Я должна сказать, что, конечно, любая смерть трагична и трагичен любой уход, но вот то, что происходит сейчас последние годы, уход целой плеяды, целого пласта изумительных и роскошных актёров и режиссёров в нашей стране — это просто трагично. И вот к этому пласту относится Юрий Мефодьевич», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, она училась в Щепкинском училище при Малом театре. Соломин был ненамного старше.

«Но мы встречались в институте, очень хорошо друг к другу относились и потом, когда жизнь сталкивала нас вместе», — сообщила Немоляева.

Она добавила, что Соломин был замечательным актёром и руководителем Малого театра.

Также стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью артиста, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Великий артист, человек, глубоко преданный Родине, — таким он останется в нашей памяти. Его героями были сильные, мужественные, светлые, благородные люди. Такие, каким он был сам», — заявил Беглов.

Ранее стало известно, что народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.