Режиссёр Урсуляк назвал Юрия Соломина выдающимся артистом

Режиссёр Сергей Урсуляк прокомментировал сообщение о смерти народного артиста СССР Юрия Соломина.

«Он абсолютно выдающийся артист. Это просто невосполнимая утрата. Это ужасно, просто ужасно», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, Соломин был очень разнообразным актёром. Кроме того, напомнил режиссёр, артист стал наставником для многих учеников.

Со своей стороны, директор Малого театра Тамара Михайлова в беседе с сайтом kp.ru сообщила, что Соломин не говорил о преемнике.

«Нет, таких разговоров не было. Мы не знаем, что будет дальше. Театр работает. Но есть администрация в лице Министерства культуры РФ, этот вопрос будут решать там», — сказала она.

Ранее стало известно, что народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.