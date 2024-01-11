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В Челябинской области в выходные ожидаются морозы до -33 °С

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Челябинский ЦГМС предупредил жителей региона о сильных морозах до -33 °С в выходные.
В Челябинской области в выходные ожидаются морозы до -33 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Температура воздуха 13 января составит -19...-24 °С, на юге области может потеплеть до -14 °С. В воскресенье, 14 января, ночная температура будет колебаться в пределах -28...-33 °С, дневная — -17...-22 °С», — рассказали в ЦГМС.

Порывы ветра могут достигать 14 м/с. Возможен небольшой снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.


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