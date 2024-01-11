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В Челябинской области предупредили о метелях и усилении ветра до 18 м/с

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Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска предупредила жителей региона о метелях и усилении ветра до 18 м/с.
В Челябинской области предупредили о метелях и усилении ветра до 18 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на службу.

«12 января в отдельных районах Челябинской области ожидается снег и порывы ветра до 18 м/с, метели», — сказано в спецобращении ЕДДС.

Также там отметили, что на дорогах ожидаются снежные заносы, гололедица в виде снежного наката.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.

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