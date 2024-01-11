Юрий Назаров назвал Юрия Соломина мастером своего дела

Актёр Юрий Назаров выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина, с которым он снимался в «Адъютанте его превосходительства».

«Мастер был, мастер своего дела», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, у Соломина совесть «всегда была на месте».

Со своей стороны, заместитель Соломина по творческим вопросам, режиссёр Малого театра Алексей Дубровский в беседе с «Российской газетой» назвал смерть артиста огромной потерей.

«Ушла эпоха — советского, российского кино- и театрального искусства. Юрий Мефодьевич — великий русский артист, один из немногих, к кому действительно можно применить это слово. Хранитель традиций русского психологического театра», — сказал он.

Ранее стало известно, что народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.