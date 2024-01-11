Юрий Назаров назвал Юрия Соломина мастером своего дела
- РИА Новости
«Мастер был, мастер своего дела», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, у Соломина совесть «всегда была на месте».
Со своей стороны, заместитель Соломина по творческим вопросам, режиссёр Малого театра Алексей Дубровский в беседе с «Российской газетой» назвал смерть артиста огромной потерей.
«Ушла эпоха — советского, российского кино- и театрального искусства. Юрий Мефодьевич — великий русский артист, один из немногих, к кому действительно можно применить это слово. Хранитель традиций русского психологического театра», — сказал он.
Ранее стало известно, что народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.