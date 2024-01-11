Алика Смехова выразила соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина

Актриса, певица и телеведущая Алика Смехова выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина.

«Это очень скорбное событие, и мне безумно сейчас грустно. Это любимейший артист, чудеснейший человек, и я приношу все свои соболезнования семье, зрителям, театру, всем нам», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

В свою очередь, ректор театрального института имени Щукина Борис Любимов в беседе с сайтом kp.ru отметил, что в последние месяцы Соломину было тяжело.

«Мне позвонила директор Малого театра и сказала, что Юрий Мефодьевич умер. Насколько я знаю, это было дома. Конечно, Юрию Мефодьевичу было очень тяжело в последние месяцы. Однако очень жаль», — сообщил он.

Ранее стало известно, что народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.