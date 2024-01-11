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Ольга Будина назвала Юрия Соломина добрым и внимательным человеком

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Актриса Ольга Будина поделилась воспоминаниями о народном артисте СССР Юрии Соломине, с которым снималась в «Московской саге».
Ольга Будина назвала Юрия Соломина добрым и внимательным человеком
  • РИА Новости

«Юрий Мефодьевич был человеком с большим сердцем, невероятно добрым и внимательным. Когда он смотрел на тебя, было чувство, что он пронзает взглядом насквозь. Всегда серьёзный, выдержанный, иногда казалось, что при нём нельзя даже шутить», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Как отметила Будина, такое ощущение было обманчивым — с Соломиным можно было и шутить, и рассказывать разные «киношные байки», и слушать, как рассказывает он сам.

Со своей стороны, вдова брата артиста Мария Соломина в беседе с телеканалом «Звезда» сообщила, что после выписки из больницы Соломин провёл с близкими чуть больше суток.

«Он скончался дома, его совсем недавно выписали. Он 9 января был дома и провёл чуть больше суток», — сказала она.

Ранее стало известно, что народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.

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