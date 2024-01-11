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Синоптик Позднякова ожидает возвращения морозов в столичный регион в ближайшие сутки

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Главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие сутки в столичный регион могут вернуться морозы.
Синоптик Позднякова ожидает возвращения морозов в столичный регион в ближайшие сутки
  • Gettyimages.ru

«По северу Москвы проходит один из холодных фронтов, их будет несколько. За ними порциями будет поступать воздух с отрицательной температурой. Понижение будет значительным. Сегодня к вечеру на улице будет не оттепель, а -10 °С», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, прирост снежного покрова может составить до трёх миллиметров.

«В ближайшую ночь у нас ещё сохранится небольшой снежок, и ночь будет довольно морозной — до -17 °С. Завтра тоже будет холодно, к выходным мороз окрепнет. Ночью до -22 °С, а днём до -18 °С», — сообщила Позднякова.

Она добавила, что средняя температура воздуха за сутки окажется на 12—13 градусов ниже климатической нормы.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице до конца недели.

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