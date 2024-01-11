Синоптик Цыганков спрогнозировал две волны похолодания в течение недели в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил, что к вечеру четверга, 11 января, в Москве похолодает. По его словам, в ночь на пятницу ожидается -15…-17 °С.

Потепление в столице носит краткосрочный характер, поделился специалист в беседе с сайтом «Москва 24».

Так, днём в пятницу, 12 января, прогнозируется -12…-14 °С. В субботу ночью температура воздуха составит -22…-24 °С, днём -15…-17 °С. В ночь на воскресенье она опустится до -17…-22 °С, днём будет -10...-15 °С.

«В понедельник, 15 января, придёт очередной тёплый фронт. Ночью будет -10…-15, временами снег, а днём уже прогнозируется -1…-6 °С», — сказал Цыганков, отметив, что к среде, 17 января, в городе вновь похолодает — до -13 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.