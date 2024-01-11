Историческую усадьбу XVIII века отреставрируют в Туле

В Туле отреставрируют исторический комплекс (купеческую усадьбу), расположенный в Центральном районе города. Министерство культуры России выделит на эти цели 780 млн рублей.

Gettyimages.ru

Исторический комплекс имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщает Тульская служба новостей. В него входят следующие строения: «Жилой дом Д.В. Лопатина, XVIII века» и «Усадебные постройки», датированные XIX — началом XX века. Согласно аукционной документации, реставрационные работы планируют завершить до конца 2026 года. Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве в рамках программы по капремонту жилого фонда отремонтировано три здания работы архитектора Евгения Стамо.