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Историческую усадьбу XVIII века отреставрируют в Туле

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В Туле отреставрируют исторический комплекс (купеческую усадьбу), расположенный в Центральном районе города. Министерство культуры России выделит на эти цели 780 млн рублей.
Историческую усадьбу XVIII века отреставрируют в Туле
  • Gettyimages.ru

Исторический комплекс имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщает Тульская служба новостей.

В него входят следующие строения: «Жилой дом Д.В. Лопатина, XVIII века» и «Усадебные постройки», датированные XIX — началом XX века.

Согласно аукционной документации, реставрационные работы планируют завершить до конца 2026 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве в рамках программы по капремонту жилого фонда отремонтировано три здания работы архитектора Евгения Стамо.

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