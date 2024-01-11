Историческую усадьбу XVIII века отреставрируют в Туле
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Исторический комплекс имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщает Тульская служба новостей.
В него входят следующие строения: «Жилой дом Д.В. Лопатина, XVIII века» и «Усадебные постройки», датированные XIX — началом XX века.
Согласно аукционной документации, реставрационные работы планируют завершить до конца 2026 года.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве в рамках программы по капремонту жилого фонда отремонтировано три здания работы архитектора Евгения Стамо.