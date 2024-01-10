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РАО: иск к Киркорову обусловлен нарушением прав авторов и композиторов 13 песен

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Иск Российского авторского общества (РАО) к певцу Филиппу Киркорову связан с нарушением прав авторов и композиторов 13 песен, которые он исполнил на мероприятии в Государственном Кремлёвском дворце в апреле 2022 года. Об этом сообщили в РАО.
РАО: иск к Киркорову обусловлен нарушением прав авторов и композиторов 13 песен
  • РИА Новости

Как отметил представитель организации в беседе с ТАСС, речь идёт о песнях «Цвет настроения чёрный», «Полетели», «Единственная моя» и других произведениях, прозвучавших на указанном мероприятии. В РАО подчеркнули, что попытки урегулировать этот вопрос с Киркоровым не принесли результата.

«Авторы до сих пор не получили вознаграждение. В связи с этим РАО было вынуждено обратиться в суд», — отметил представитель организации.

Ранее стало известно, что РАО обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Киркорова 2 млн рублей.

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