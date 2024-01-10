В Подмосковье рассказали о птице 2024 года
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Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство.
«Чижей всё чаще можно встретить не только в лесах, но и в городских парках, поэтому крайне важно не беспокоить птиц, а также сохранять посадки ольхи и берёзы, поскольку семена этих деревьев — излюбленное лакомство чижей», — сказал Фирсов.
Он также добавил, что встретить чижей можно весной, когда они возвращаются на места гнездования.
Вместе с этим Фирсов подчеркнул, что в последнее время численность этих птиц в целом снижается.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли места гнездования серых и белых цапель.