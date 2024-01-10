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В Подмосковье рассказали о птице 2024 года

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Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов прокомментировал сообщение о том, что чиж стал птицей 2024 года.
В Подмосковье рассказали о птице 2024 года
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство.

«Чижей всё чаще можно встретить не только в лесах, но и в городских парках, поэтому крайне важно не беспокоить птиц, а также сохранять посадки ольхи и берёзы, поскольку семена этих деревьев — излюбленное лакомство чижей», — сказал Фирсов.

Он также добавил, что встретить чижей можно весной, когда они возвращаются на места гнездования.

Вместе с этим Фирсов подчеркнул, что в последнее время численность этих птиц в целом снижается.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли места гнездования серых и белых цапель.

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