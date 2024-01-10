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Учёные исследовали состояние экосистемы Оби в пределах Ямала

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В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что учёные из Салехарда, Тюмени и Барнаула в 2023 году провели исследования и сделали вывод, что у экосистем реки Оби высокие показатели к естественному самоочищению.
Учёные исследовали состояние экосистемы Оби в пределах Ямала
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует URA.RU.

«Результаты исследований подтвердили, что в Обь-Тазовской устьевой области сохраняется высокая способность к естественному самоочищению воды. Это объясняется наличием большого количества растительных и животных организмов, которые поступают в Обскую губу», — сказано в сообщении.

Данное исследование стало четвёртым в рамках изучения экосистем Нижней Оби. Следующий этап пройдёт в июне, во время половодья.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.

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