Учёные исследовали состояние экосистемы Оби в пределах Ямала
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Об этом информирует URA.RU.
«Результаты исследований подтвердили, что в Обь-Тазовской устьевой области сохраняется высокая способность к естественному самоочищению воды. Это объясняется наличием большого количества растительных и животных организмов, которые поступают в Обскую губу», — сказано в сообщении.
Данное исследование стало четвёртым в рамках изучения экосистем Нижней Оби. Следующий этап пройдёт в июне, во время половодья.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.