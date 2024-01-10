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Умер сыгравший в «Людях Икс» мексиканский актёр Адан Канто

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Мексиканский актёр Адан Канто, сыгравший в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и сериале «Нарко», скончался в возрасте 42 лет.
Умер сыгравший в «Людях Икс» мексиканский актёр Адан Канто
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание Variety.

«Адан Канто... умер в понедельник», — говорится в заявлении.

Уточняется, что причиной смерти стал рак аппендикса.

Ранее сообщалось, что скончался актёр из сериала «Доктор Кто» Ричард Франклин.

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