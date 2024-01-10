Умер сыгравший в «Людях Икс» мексиканский актёр Адан Канто

Мексиканский актёр Адан Канто, сыгравший в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и сериале «Нарко», скончался в возрасте 42 лет.

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Об этом сообщает издание Variety. «Адан Канто... умер в понедельник», — говорится в заявлении. Уточняется, что причиной смерти стал рак аппендикса. Ранее сообщалось, что скончался актёр из сериала «Доктор Кто» Ричард Франклин.