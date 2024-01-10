Умер сыгравший в «Людях Икс» мексиканский актёр Адан Канто
Мексиканский актёр Адан Канто, сыгравший в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и сериале «Нарко», скончался в возрасте 42 лет.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает издание Variety.
«Адан Канто... умер в понедельник», — говорится в заявлении.
Уточняется, что причиной смерти стал рак аппендикса.
Ранее сообщалось, что скончался актёр из сериала «Доктор Кто» Ричард Франклин.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: