Музеи ВДНХ посетили более 2,5 млн гостей в 2023 году
- РИА Новости
Всего на ВДНХ функционирует 25 экспозиционных пространств, пишет сайт kp.ru.
«Чаще всего гости посещали центр «Космонавтика и авиация», где рассказывают о становлении и развитии космической отрасли. Здесь побывали около 620 тыс. москвичей и туристов», — рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.
Кроме того, павильон «Макет Москвы» посетили 500 тыс. человек, Музей городского хозяйства — около 250 тыс.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что для посетителей ВДНХ разработали специальный «Снежный маршрут», следуя по которому можно увидеть 28 зимних площадок.