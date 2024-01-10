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Музеи ВДНХ посетили более 2,5 млн гостей в 2023 году

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Музеи на ВДНХ в течение 2023 года приняли более 2,5 млн посетителей, это на четверть больше, чем в 2022-м.
Музеи ВДНХ посетили более 2,5 млн гостей в 2023 году
  • РИА Новости

Всего на ВДНХ функционирует 25 экспозиционных пространств, пишет сайт kp.ru.

«Чаще всего гости посещали центр «Космонавтика и авиация», где рассказывают о становлении и развитии космической отрасли. Здесь побывали около 620 тыс. москвичей и туристов», — рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Кроме того, павильон «Макет Москвы» посетили 500 тыс. человек, Музей городского хозяйства — около 250 тыс.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что для посетителей ВДНХ разработали специальный «Снежный маршрут», следуя по которому можно увидеть 28 зимних площадок.

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