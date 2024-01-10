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Синоптик Позднякова предупредила о температурных колебаниях в Москве на неделе

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в Москве погода на неделе будет иметь неустойчивый характер.
Синоптик Позднякова предупредила о температурных колебаниях в Москве на неделе
  • РИА Новости

Днём в среду, 10 января, ожидается умеренный снег. Минимальная температура воздуха ночью составит -7…-9 °С и далее в течение дня начнёт повышаться, поделилась специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, следующая волна потепления ожидается в четверг, 11 января, когда дневные температуры будут фиксироваться в пределах -2…-4 °С.

В пятницу и субботу, 12 и 13 января, ожидается похолодание. Ночью температура воздуха составит -15…-20 °С, днём — -13…-18 °С.

«На следующей неделе ожидаются такие же температурные колебания на территории мегаполиса», — добавила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.

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