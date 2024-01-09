Половина россиян готовы отдохнуть после праздников ещё неделю
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
По словам 24% опрошенных, они успели хорошо отдохнуть и готовы выйти на работу.
Как утверждают 21% респондентов, 10 дней отдыха для них слишком много.
Остальные 5% выбрали вариант «другое».
Исследование проводилось в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.
Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.