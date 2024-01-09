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Половина россиян готовы отдохнуть после праздников ещё неделю

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Согласно новому исследованию, 50% россиян готовы отдохнуть после новогодних праздников ещё неделю.
Половина россиян готовы отдохнуть после праздников ещё неделю
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам 24% опрошенных, они успели хорошо отдохнуть и готовы выйти на работу.

Как утверждают 21% респондентов, 10 дней отдыха для них слишком много.

Остальные 5% выбрали вариант «другое».

Исследование проводилось в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.

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