Профессор Кислов заявил об отсутствии влияния Эль-Ниньо на климат в России

Доктор географических наук, профессор Александр Кислов заявил, что явление Эль-Ниньо, при котором колеблется температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана, не скажется на климате в России.

«Есть регионы на земном шаре, в которых это явление проявляется чётко. Например, западная часть Канады. А вот на территории России, кроме Дальнего Востока, таких прямых связей с аномалиями просто не существует», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По его мнению, никаких фундаментальных изменений из-за Эль-Ниньо не будет и в целом на планете.

«Просто продолжится то, что идёт сейчас, а именно общее потепление, сокращение площади льдов в Северном Ледовитом океане и так далее», — добавил Кислов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.