Профессор Кислов заявил об отсутствии влияния Эль-Ниньо на климат в России
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«Есть регионы на земном шаре, в которых это явление проявляется чётко. Например, западная часть Канады. А вот на территории России, кроме Дальнего Востока, таких прямых связей с аномалиями просто не существует», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».
По его мнению, никаких фундаментальных изменений из-за Эль-Ниньо не будет и в целом на планете.
«Просто продолжится то, что идёт сейчас, а именно общее потепление, сокращение площади льдов в Северном Ледовитом океане и так далее», — добавил Кислов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.