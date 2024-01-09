Вильфанд назвал преждевременным прогноз об аномальной жаре в 2024 году

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт также рассказал о влиянии Эль-Ниньо на погоду в 2023 году.

«Это событие, которое приводит к значительному потеплению воды сначала на экваторе Тихого океана, затем оно распространяется и на весь мировой океан. Происходит передача тепла из океана в атмосферу. Но из-за разной теплоёмкости воды и воздуха тепло очень значительное, которое оказывает влияние на атмосферу», — пояснил он.

По его словам, на показателе глобальной температуры отразился и другой фактор — парниковые газы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.