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Вильфанд назвал преждевременным прогноз об аномальной жаре в 2024 году

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.
Вильфанд назвал преждевременным прогноз об аномальной жаре в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © AntonioGuillem

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт также рассказал о влиянии Эль-Ниньо на погоду в 2023 году.

«Это событие, которое приводит к значительному потеплению воды сначала на экваторе Тихого океана, затем оно распространяется и на весь мировой океан. Происходит передача тепла из океана в атмосферу. Но из-за разной теплоёмкости воды и воздуха тепло очень значительное, которое оказывает влияние на атмосферу», — пояснил он.

По его словам, на показателе глобальной температуры отразился и другой фактор — парниковые газы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.

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