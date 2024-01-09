Вильфанд назвал преждевременным прогноз об аномальной жаре в 2024 году
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В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт также рассказал о влиянии Эль-Ниньо на погоду в 2023 году.
«Это событие, которое приводит к значительному потеплению воды сначала на экваторе Тихого океана, затем оно распространяется и на весь мировой океан. Происходит передача тепла из океана в атмосферу. Но из-за разной теплоёмкости воды и воздуха тепло очень значительное, которое оказывает влияние на атмосферу», — пояснил он.
По его словам, на показателе глобальной температуры отразился и другой фактор — парниковые газы.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.