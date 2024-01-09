Елена Север и Юрий Киселёв посетили Луганск и Донецк

Актриса, певица и телеведущая Елена Север вместе с сыновьями Юрием Киселёвым и Владимиром Киселёвым посетила Луганск и Донецк, чтобы доставить гуманитарную помощь и поддержать российских военных и мирных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

В частности, артисты побывали в отделении недоношенных детей городской клинической больницы №3. Они подарили отделению аппарат УЗИ.

Кроме того, штурмовому отряду «Ахмат» привезли дизельные генераторы. Елена Север, Юрий и Владимир Киселёвы поблагодарили бойцов за их самоотверженное дело и поздравили с Новым годом.

«Пусть исполнятся все заветные желания наших мужественных защитников», — сказала певица.

По её мнению, этого хочет и вся страна.