Елена Север и Юрий Киселёв посетили Луганск и Донецк
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Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».
В частности, артисты побывали в отделении недоношенных детей городской клинической больницы №3. Они подарили отделению аппарат УЗИ.
Кроме того, штурмовому отряду «Ахмат» привезли дизельные генераторы. Елена Север, Юрий и Владимир Киселёвы поблагодарили бойцов за их самоотверженное дело и поздравили с Новым годом.
«Пусть исполнятся все заветные желания наших мужественных защитников», — сказала певица.
По её мнению, этого хочет и вся страна.