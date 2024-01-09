Эколог Головачёва высказалась о возможном влиянии Эль-Ниньо на погоду в России

Заместитель директора института экологии РУДН Ирина Головачёва рассказала, какое влияние Эль-Ниньо может оказывать на погоду в различных частях мира.

«Это возможный рост глобальной средней температуры и повышение температуры в некоторых традиционно жарких регионах (например, в Австралии). Кроме того, влияние Эль-Ниньо в зимние месяцы может сказаться на Европе — в связи с изменением влажности зимы могут стать более морозными, как мы наблюдали в этом году и в России», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Со своей стороны, доцент Института экологии РУДН, член Общественного совета при Минприроды России, член Общественного совета базовой организации государств-участников СНГ по экологическому образованию Владимир Пинаев выразил мнение, что некоторые дни в 2024 году могут стать более жаркими.

«Можно с уверенностью говорить о том, что Россия на государственном уровне готовится к изменению климата», — отметил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.