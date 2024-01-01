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На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой до шести километров

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Вулкан Ключевской в Камчатском крае выбросил столб пепла высотой до 6 км.

ОБ этом заявили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Как передаёт РИА Новости, вулкан Ключевской выбросил пепел на 6 км над уровнем моря.

При этом шлейф пепла протянулся на 110 км на запад-северо-запад от вулкана.

Таким образом, на пути распространения облака находятся населённые пункты Тигильского района и село Майское Усть-Камчатского района.

13 декабря глубинное землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от западного побережья Камчатки в Охотском море.

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