На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой до шести километров
ОБ этом заявили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Как передаёт РИА Новости, вулкан Ключевской выбросил пепел на 6 км над уровнем моря.
При этом шлейф пепла протянулся на 110 км на запад-северо-запад от вулкана.
Таким образом, на пути распространения облака находятся населённые пункты Тигильского района и село Майское Усть-Камчатского района.
13 декабря глубинное землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от западного побережья Камчатки в Охотском море.