В Удмуртии прогнозируется до -23 °С в новогоднюю ночь

В пресс-службе Гидрометцентра Удмуртии сообщили, что в последние дни уходящего года, а также в новогоднюю ночь на территории региона будет стоять морозная погода без существенных осадков.

Об этом пишет ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные метеоцентра, опубликованные на странице во «ВКонтакте».

Так, в ночь на воскресенье, 31 декабря, температура воздуха в центральных и северных районах республики составит -20…-25 °С, днём -15…-20 °С. Местами прогнозируется небольшой снег.

В новогоднюю ночь ожидается большой контраст температур: в южных районах — -14…-19 °С, в центральных и северных — -17…-23 °С. Днём 1 января — -14…-19 °С, в северных районах — -19…-21 °С. Местами небольшой снег.

По предварительному прогнозу, 2 января в некоторых районах может похолодать до -29 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН спрогнозировал в Москве резкие изменения погоды во время январских каникул.