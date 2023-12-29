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РЭО объявил экоконкурс арт-объектов из отходов и утиля

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Российский экологический оператор запустил конкурс арт-объектов из отходов и старых вещей «Зелёный квадрат». Заявки на участие принимаются с 1 по 20 января 2024 года.
РЭО объявил экоконкурс арт-объектов из отходов и утиля
  • Gettyimages.ru
  • © LazingBee

Конкурс приурочен к проведению Всемирного фестиваля молодёжи в 2024 году, сообщает телеканал «360».

«Через искусство мы хотим пробудить в людях сознательное отношение к природе и потреблению», — прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Арт-объекты должны быть на тему животных — символов разных стран — участниц Всемирного фестиваля молодёжи, шедевров мирового искусства из мусора, на иную экологическую тематику.

Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.

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