РЭО объявил экоконкурс арт-объектов из отходов и утиля
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Конкурс приурочен к проведению Всемирного фестиваля молодёжи в 2024 году, сообщает телеканал «360».
«Через искусство мы хотим пробудить в людях сознательное отношение к природе и потреблению», — прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Арт-объекты должны быть на тему животных — символов разных стран — участниц Всемирного фестиваля молодёжи, шедевров мирового искусства из мусора, на иную экологическую тематику.
Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.